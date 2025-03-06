Стало известно о крайне сложной военной обстановке в Курской области
Военкор Пегов доложил о крайне сложной обстановке в Курской области
Обстановка в Курской области остаётся крайне сложной, украинские подразделения отчаянно сопротивляются штурму Российской армии в Малой Локне. Об этом сообщили авторы проекта War Gonzo военкора Семёна Пегова в телеграм-канале.
По их сведениям, ВС РФ яростно пробиваются к селу Малая Локня, но засевшие там бойцы ВСУ не хотят уступать без боя. Противостояние идет также за контроль над населёнными пунктами Лебедевка, Махновка, Свердликово, Черкасское Поречное, Викторовка.
«В целом обстановка продолжает оставаться крайне сложной, но инициатива по-прежнему остается за ВС России», — сказано в сообщении.
Тем временем российские войска вплотную подобрались к главной цели в приграничье — выбить с концами украинских боевиков из Курской области. ВС РФ осталось пройти менее 10 километров до полного окружения суджи. Это позволит нашей армии перерезать все пути снабжения ВСУ, после чего солдаты Киева будут обречены. Им останется только бежать в сторону границы, надеясь на удачу.
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