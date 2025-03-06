Стало известно о крайне сложной военной обстановке в Курской области

Обстановка в Курской области остаётся крайне сложной, украинские подразделения отчаянно сопротивляются штурму Российской армии в Малой Локне. Об этом сообщил и авторы проекта War Gonzo военкора Семёна Пегова в телеграм-канале.

По их сведениям, ВС РФ яростно пробиваются к селу Малая Локня, но засевшие там бойцы ВСУ не хотят уступать без боя. Противостояние идет также за контроль над населёнными пунктами Лебедевка, Махновка, Свердликово, Черкасское Поречное, Викторовка.