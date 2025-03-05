Армия России вот-вот перережет пути снабжения курского гарнизона ВСУ и возьмёт в кольцо тысячи бойцов

Армия России стала ещё ближе к воплощению плана по перерезанию трассы снабжения группировки ВСУ в Курской области – она взяла под контроль более 60% населённого пункта Журавки в Сумской области Украины. По данным SHOT, только за минувшие сутки украинские военные бежали, бросив на этом участке фронта целый ряд позиций.

Уничтожение ПУ БПЛА «Баба Яга» с личным составом ВСУ в Сумской области. Видео © SHOT

Отходя в тыл, бойцы ВСУ побросали военную технику, в том числе натовскую. Тем временем ВС РФ продолжают наступление, чтобы расширить и отрезать линию фронта вдоль трассы Юнаково – Суджа, окружить остатки ВСУ в Суджанском котле и провести операцию по их ликвидации. Сейчас на данном направлении бои ведут уссурийские десантники из 83-й бригады. За сутки они продвинулись на полтора километра внутри села Журавки при активной поддержке российской авиации.