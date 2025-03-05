Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 05:45

Армия России вот-вот перережет пути снабжения курского гарнизона ВСУ и возьмёт в кольцо тысячи бойцов

Российские военные взяли под контроль более 60% села Журавки в Сумской области

Армия России стала ещё ближе к воплощению плана по перерезанию трассы снабжения группировки ВСУ в Курской области – она взяла под контроль более 60% населённого пункта Журавки в Сумской области Украины. По данным SHOT, только за минувшие сутки украинские военные бежали, бросив на этом участке фронта целый ряд позиций.

Уничтожение ПУ БПЛА «Баба Яга» с личным составом ВСУ в Сумской области. Видео © SHOT

Отходя в тыл, бойцы ВСУ побросали военную технику, в том числе натовскую. Тем временем ВС РФ продолжают наступление, чтобы расширить и отрезать линию фронта вдоль трассы Юнаково – Суджа, окружить остатки ВСУ в Суджанском котле и провести операцию по их ликвидации. Сейчас на данном направлении бои ведут уссурийские десантники из 83-й бригады. За сутки они продвинулись на полтора километра внутри села Журавки при активной поддержке российской авиации.

Ранее сообщалось, что Российская армия взяла под огневой контроль трассу Суджа — Коренево и приступила к завершающей стадии операции по смыканию Суджанского котла. До него осталось 3,5 км, в окружении могут оказаться до 4 тысяч военных ВСУ

«Занять оборону!» Радиоперехват вскрыл приказ бойцам ВСУ идти на смерть в «‎котле» у Покровска
«Занять оборону!» Радиоперехват вскрыл приказ бойцам ВСУ идти на смерть в «‎котле» у Покровска
Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Ситуация в Курской области
  • Только на Life
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar