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Регион
7 марта, 21:02

Мирная жительница ранена в Белгородской области в результате налёта дронов ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз раскрыл подробности вечернего налёта беспилотников ВСУ на регион. По словам чиновника, противник задействовал шесть реактивных дронов, а затем повторил атаку силами ещё девяти летательных аппаратов. К счастью, силы ПВО сбили БПЛА.

«Жительница Стародубского муниципального округа, к сожалению, получила осколочные ранения. В настоящее время пострадавшая доставлена в районную больницу», — написал губернатор.

Также на одном из перерабатывающих предприятий возник пожар. Жители близлежащих домов эвакуированы.

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Напомним, что вечером 7 марта ВС Украины атаковали Россию десятками беспилотников. Всего за 2,5 часа дежурным силам ПВО удалось перехватить 43 дрона.

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Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Антон Голыбин
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