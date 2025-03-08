Мирная жительница ранена в Белгородской области в результате налёта дронов ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз раскрыл подробности вечернего налёта беспилотников ВСУ на регион. По словам чиновника, противник задействовал шесть реактивных дронов, а затем повторил атаку силами ещё девяти летательных аппаратов. К счастью, силы ПВО сбили БПЛА.

«Жительница Стародубского муниципального округа, к сожалению, получила осколочные ранения. В настоящее время пострадавшая доставлена в районную больницу», — написал губернатор.

Также на одном из перерабатывающих предприятий возник пожар. Жители близлежащих домов эвакуированы.