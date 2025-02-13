Губернатор Богомаз доложил Путину о мерах защиты жителей приграничья
Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Об этом информирует в четверг, 13 февраля, пресс-служба Кремля.
Видео © Пресс-служба Кремля
Глава региона доложил российскому лидеру о мерах защиты жителей приграничья и поддержки военнослужащих и их семей.
«Область постоянно подвергается атакам со стороны вооружённых украинских формирований. Только за январь было совершено более 700 атак. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. Повреждены 1876 домов, 144 полностью разрушены, разрушены и повреждены 70 социальных объектов, а также 149 объектов ТЭК, ЖКХ, промышленности и сельского хозяйства», — перечислил губернатор.
Ситуация, по словам Богомаза, непростая, но контролируемая. Паники среди населения нет, даже более того — жители Брянской области делают всё необходимое для поддержки наших защитников.
«Местными организациями на безвозмездной основе выделяются строительные материалы и техника», — доложил Путину глава региона.
Напомним, что на днях над территорией Брянской области силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ обнаружили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа.
ТАСС / Сергей Бобылев