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Регион
13 февраля, 10:55

Губернатор Богомаз доложил Путину о мерах защиты жителей приграничья

Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл встречу с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Об этом информирует в четверг, 13 февраля, пресс-служба Кремля.

Видео © Пресс-служба Кремля

Глава региона доложил российскому лидеру о мерах защиты жителей приграничья и поддержки военнослужащих и их семей.

«Область постоянно подвергается атакам со стороны вооружённых украинских формирований. Только за январь было совершено более 700 атак. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. Повреждены 1876 домов, 144 полностью разрушены, разрушены и повреждены 70 социальных объектов, а также 149 объектов ТЭК, ЖКХ, промышленности и сельского хозяйства», — перечислил губернатор.

Ситуация, по словам Богомаза, непростая, но контролируемая. Паники среди населения нет, даже более того — жители Брянской области делают всё необходимое для поддержки наших защитников.

«Местными организациями на безвозмездной основе выделяются строительные материалы и техника», — доложил Путину глава региона.

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Напомним, что на днях над территорией Брянской области силы противовоздушной обороны Министерства обороны РФ обнаружили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Марина Фещенко
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