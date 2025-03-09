Под контроль России перешло ещё одно село в Курской области
ВС РФ освободили Лебедевку в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области
По информации Министерства обороны России, российские войска успешно освободили село Лебедевка, расположенное в Курской области, а также хутор Новенькое в Сумской области. В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» в ходе своих наступательных операций достигли этих значимых результатов.
Напомним, накануне российские войска начали прямое наступление на Суджу. Утром 8 марта нашим военным удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные бои, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Численность группировки ВСУ, которая может оказаться в котле, оценивают в десять тысяч человек. Эксперты считают, что окружение украинских войск под Курском станет крупным поражением для Киева.
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