Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
9 марта, 09:11

Под контроль России перешло ещё одно село в Курской области

ВС РФ освободили Лебедевку в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области

По информации Министерства обороны России, российские войска успешно освободили село Лебедевка, расположенное в Курской области, а также хутор Новенькое в Сумской области. В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» в ходе своих наступательных операций достигли этих значимых результатов.

Напомним, накануне российские войска начали прямое наступление на Суджу. Утром 8 марта нашим военным удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные бои, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Численность группировки ВСУ, которая может оказаться в котле, оценивают в десять тысяч человек. Эксперты считают, что окружение украинских войск под Курском станет крупным поражением для Киева.

Военкор Котенок: Российские войска вернули контроль над «Пятёрочкой» в Судже
Военкор Котенок: Российские войска вернули контроль над «Пятёрочкой» в Судже
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Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Оксана Попова
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