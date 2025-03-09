Под контроль России перешло ещё одно село в Курской области

По информации Министерства обороны России, российские войска успешно освободили село Лебедевка, расположенное в Курской области, а также хутор Новенькое в Сумской области. В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» в ходе своих наступательных операций достигли этих значимых результатов.