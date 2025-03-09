Военкор Котенок: Российские войска вернули контроль над «Пятёрочкой» в Судже
Супермаркет «Пятёрочка» в Судже. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / defcon2rebar
Российские военные взяли под контроль супермаркет «Пятёрочка» в курской Судже, на фоне которой любили фотографироваться украинские боевики. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своём Telegram-канале.
«Та самая «Пятёрочка» в Судже, ставшая местом паломничества одичалых укропитеков и безжалостно ими разграбленная и загаженная, отбита у противника», — отметил он.
Ранее один из украинских военных, который насмехался над ассортиментом магазина «Пятёрочка» в Судже, был взят в плен. В ходе допроса десантник заявил, якобы его принудительно отправили на фронт под угрозой лишения жилья.