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8 марта, 22:33

Военкор Котенок: Российские войска вернули контроль над «Пятёрочкой» в Судже

Супермаркет «Пятёрочка» в Судже. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / defcon2rebar

Супермаркет «Пятёрочка» в Судже. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / defcon2rebar

Российские военные взяли под контроль супермаркет «Пятёрочка» в курской Судже, на фоне которой любили фотографироваться украинские боевики. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

«Та самая «Пятёрочка» в Судже, ставшая местом паломничества одичалых укропитеков и безжалостно ими разграбленная и загаженная, отбита у противника», — отметил он.

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Ранее один из украинских военных, который насмехался над ассортиментом магазина «Пятёрочка» в Судже, был взят в плен. В ходе допроса десантник заявил, якобы его принудительно отправили на фронт под угрозой лишения жилья.

Тимур Хингеев
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