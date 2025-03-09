Российские военные взяли под контроль супермаркет «Пятёрочка» в курской Судже, на фоне которой любили фотографироваться украинские боевики. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

«Та самая «Пятёрочка» в Судже, ставшая местом паломничества одичалых укропитеков и безжалостно ими разграбленная и загаженная, отбита у противника», — отметил он.