Военнослужащий, который летом насмехался над ассортиментом магазина «Пятёрочка» в Судже, попал в плен в Курской области. Им оказался боец 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Матвиенко.

В Курской области взяли в плен солдата ВСУ, который летом посмеялся над ассортиментом суджанской «Пятёрочки». Видео © SHOT

По данным SHOT, военнослужащего пленили бойцы группы «Север» в районе хутора Бердин Большесолдатского района. Во время допроса десантник заявил, что его принудительно отправили на фронт под угрозой лишения жилья.

«Шёл на работу, остановила полиция с ТЦК, загрузили, отвезли в ТЦК. В итоге, почему я пошёл — да заставили. У меня семья: мама, отец, дочь и супруга. В итоге в ТЦК сказали, если я не буду ничего подписывать — заберут дом», — рассказал Матвиенко.

Он также отметил, что не успел принять участие в боевых действиях и в основном прятался в подвалах. Пленный обратился к украинцам с советом. Он призвал товарищей сдаваться в плен, чтобы остаться в живых.