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11 января, 09:27
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«Сдавайтесь!» Смешливый десантник ВСУ из суджанской «Пятёрочки» попал в плен и дал совет украинцам

Под Курском в плен взяли солдата ВСУ Матвиенко, высмеявшего «Пятёрочку»

Военнослужащий, который летом насмехался над ассортиментом магазина «Пятёрочка» в Судже, попал в плен в Курской области. Им оказался боец 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрей Матвиенко.

В Курской области взяли в плен солдата ВСУ, который летом посмеялся над ассортиментом суджанской «Пятёрочки». Видео © SHOT

По данным SHOT, военнослужащего пленили бойцы группы «Север» в районе хутора Бердин Большесолдатского района. Во время допроса десантник заявил, что его принудительно отправили на фронт под угрозой лишения жилья.

«Шёл на работу, остановила полиция с ТЦК, загрузили, отвезли в ТЦК. В итоге, почему я пошёл — да заставили. У меня семья: мама, отец, дочь и супруга. В итоге в ТЦК сказали, если я не буду ничего подписывать заберут дом», — рассказал Матвиенко.

Он также отметил, что не успел принять участие в боевых действиях и в основном прятался в подвалах. Пленный обратился к украинцам с советом. Он призвал товарищей сдаваться в плен, чтобы остаться в живых.

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Кстати, второй солдат ВСУ, который уверенно заявлял, что ассортимент в российской «Пятёрочке» не очень — погиб. Младшего сержанта Богдана Канивеца ликвидировали в Судже Курской области. Боец служил командиром 3 стрелкового отделения 1 стрелкового взвода 1 стрелковой роты воинской части. Солдат погиб 11 октября около 09:00 часов.

Обложка ©

SHOT

Наталья Афонина
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