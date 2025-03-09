Российские военные взяли в плен экс-заключённую из женской роты штурмовиков ВСУ

Российские военные 8 марта взяли в плен военнослужащую ВСУ на Покровском направлении. На допросе девушка призналась, что попала на фронт из колонии, где ей предложили подписать контракт. Кадры с экс-заключённой опубликованы на канале «Соловьёв LIVE».

«Сегодня ей никто не подарит цветов, однако то, что она сохранила свою жизнь, уже можно считать её лучшим подарком на 8 Марта», — сказано в посте.

Имя пленной — Галина, она 1996 года рождения. Штурмовик пожаловалась, что вербовщики обещали оставить её в тылу, но в итоге обманули и силой отправили на передок. По словам пленной, в её женском подразделении около 100 человек.

«Относятся к ним там плохо, не церемонятся: издеваются, бьют по ногам и рукам», — говорится в публикации.