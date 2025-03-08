«Браунинга не было»: Пленный боец ВСУ рассказал о странных учениях с пулемётом в Германии
Пленный боец ВСУ Котеленец: В ФРГ обучали стрельбе из «Браунинга» лишь в теории
Пленный украинский военный Александр Котеленец рассказал о своём обучении в Германии, где изучал теорию стрельбы из немецкого пулемёта «Браунинг». Об этом сообщает Минобороны РФ.
Пленный рассказал, что личный состав его бригады проходил обучение в Германии, и использование «Браунинга» было одним из направлений подготовки. Однако на практике на полигоне использовался турецкий пулемёт.
«Там была специальность на «Браунинг», на пулемёты. Разборка, сборка, зарядка и разрядка. Ну и немного стрельбы. Стреляли тоже маловато. В Германии подготовка дала знание «Браунинга», что это такое, что за пулемёт. «Браунинга» не было, дали турецкий», – пояснил Котеленец.
А ранее Life.ru писал, что уехавшие на обучение бойцы ВСУ в 100% случаев не возвращаются на родину из-за рубежа. Причина проста — они попросту не хотят воевать, а также не желают присоединяться в ряды украинских войск.
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