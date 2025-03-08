Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
8 марта, 19:23

Зеленский умолчал о котле с ВСУшниками под Курском в вечернем обращении

Зеленский умолчал о наступлении ВС РФ под Курском в вечернем обращении

Владимир Зеленский в вечернем обращении не стал комментировать бедственное положение подразделений ВСУ в Курской области, где тысячи боевиков оказались в оперативном окружении российских военных. Вместо этого он обвинил Москву в «жестокости» и поблагодарил западных партнёров за поддержку.

«Они думают не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир им позволяет», — возмутился бывший комик.

При этом Зеленский позабыл, что он сам выступает против скорейшего урегулирования вооружённого конфликта и отвергает миротворческие инициативы главного экс-союзника — Соединённых Штатов. Также политика не заботит судьба тысяч военных ВСУ в Судже, которым грозит уничтожение в результате начавшегося наступления ВС РФ. Напомним, что в рамках масштабной операции позиции противника атакует российская авиация и артиллерия, а штурмовики навязывают уцелевшим уличные бои.

В огне и дыму: Позиции ВСУ в Судже под ударами ВС РФ сняли на панорамное видео
В огне и дыму: Позиции ВСУ в Судже под ударами ВС РФ сняли на панорамное видео
Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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