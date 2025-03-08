Владимир Зеленский в вечернем обращении не стал комментировать бедственное положение подразделений ВСУ в Курской области, где тысячи боевиков оказались в оперативном окружении российских военных. Вместо этого он обвинил Москву в «жестокости» и поблагодарил западных партнёров за поддержку.

«Они думают не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир им позволяет», — возмутился бывший комик.