Зеленский умолчал о котле с ВСУшниками под Курском в вечернем обращении
Зеленский умолчал о наступлении ВС РФ под Курском в вечернем обращении
Владимир Зеленский в вечернем обращении не стал комментировать бедственное положение подразделений ВСУ в Курской области, где тысячи боевиков оказались в оперативном окружении российских военных. Вместо этого он обвинил Москву в «жестокости» и поблагодарил западных партнёров за поддержку.
«Они думают не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир им позволяет», — возмутился бывший комик.
При этом Зеленский позабыл, что он сам выступает против скорейшего урегулирования вооружённого конфликта и отвергает миротворческие инициативы главного экс-союзника — Соединённых Штатов. Также политика не заботит судьба тысяч военных ВСУ в Судже, которым грозит уничтожение в результате начавшегося наступления ВС РФ. Напомним, что в рамках масштабной операции позиции противника атакует российская авиация и артиллерия, а штурмовики навязывают уцелевшим уличные бои.
Flickr / President Of Ukraine