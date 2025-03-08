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8 марта, 18:22

В огне и дыму: Позиции ВСУ в Судже под ударами ВС РФ сняли на панорамное видео

Военкоры опубликовали видео позиций ВСУ в Судже под ударами ВС РФ

Появилось видео позиций ВСУ в Судже, которые оказались под ударами Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). Кадрами поделились в телеграм-канале «Военкоры Русской Весны».

Обстановка в Судже. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

«Суджа в огне и дыму: по опорникам врага работает авиация и артиллерия», — уточнили там.

По данным телеграм-канала, в городе пожары, а улицы затянуты дымом. Это последствия ударов авиации и артиллерии Армии России.

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Напомним, что ранее российские войска начали прямое наступление на Суджу. Сегодня утром нашим удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные бои, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Численность украинской группировки, которая может оказаться в котле, оценивают в 10 тысяч человек.

Обложка ©

Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Алена Пенчугина
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