В огне и дыму: Позиции ВСУ в Судже под ударами ВС РФ сняли на панорамное видео

Появилось видео позиций ВСУ в Судже, которые оказались под ударами Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). Кадрами поделились в телеграм-канале «Военкоры Русской Весны».

Обстановка в Судже. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

«Суджа в огне и дыму: по опорникам врага работает авиация и артиллерия», — уточнили там.