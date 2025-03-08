«Подарок нашим женщинам»: В спецназе «Ахмат» сообщили о масштабном наступлении ВС РФ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что бойцы ВС РФ пошли в наступление на всех участках в Курской области. По его словам, такой подарок военнослужащие решили преподнести женщинам на 8 Марта.

Апти Алаудинов о ситуации в Курской области. Видео © VK / Апти Алаудинов Ахмат

«Наши русские воины со всех подразделений решили сделать подарок нашим женщинам, женщинам России. Хочу сказать, что на всех направлениях Курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление», — поделился Апти Алаудинов.