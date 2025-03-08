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Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

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Регион
8 марта, 16:30
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«Подарок нашим женщинам»: В спецназе «Ахмат» сообщили о масштабном наступлении ВС РФ в Курской области

Алаудинов: Войска РФ пошли в наступление на всех участках в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что бойцы ВС РФ пошли в наступление на всех участках в Курской области. По его словам, такой подарок военнослужащие решили преподнести женщинам на 8 Марта.

Апти Алаудинов о ситуации в Курской области. Видео © VK / Апти Алаудинов Ахмат

«Наши русские воины со всех подразделений решили сделать подарок нашим женщинам, женщинам России. Хочу сказать, что на всех направлениях Курского участка фронта все подразделения пошли в масштабное наступление», — поделился Апти Алаудинов.

Он отметил, что бойцы ВСУ бросают свои позиции и покидают насиженные участки. Тем временем военные Армии России двигаются вперёд.

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Напомним, ранее стало известно о прямом наступлении Армии России на Суджу Курской области. Военкор Евгений Поддубный назвал его стартом операции по полному освобождению региона от противника. Сегодня утром нашим удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные бои, в которых участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы «Ветеранов» и батальон «Восток». Численность украинской группировки, которая может оказаться в котле, оценивают в 10 тысяч человек.
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Алена Пенчугина
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