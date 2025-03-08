Шанс бежать упущен: Военный эксперт назвал два варианта действий ВСУ в Курской области

Украинская группировка в курском приграничье оказалась в катастрофическом положении и упустила шанс на быстрое отступление, которое позволило бы не попасть в окружение. Теперь им остаётся только надеяться на хорошую возможность для бегства, считает офицер спецназа из ДНР в запасе, соучредитель общественного движения «Южнорусское братство» Александр Матюшин.

ВСУ могли отступить с позиций в Курской области с минимальными потерями, пока сохранялись морозы. Однако с приходом весны наступила распутица, что значительно усложнило нормальное снабжение украинской группировки и организацию её ротации. То же самое касается и отхода из российских приграничных территорий, отметил эксперт.

«Каждый день, <...> усложняет положение [противника] в Курской области. И конечно же, это приводит к неоправданным потерям со стороны украинцев. И каждый день будет играть как раз на нашу сторону. Либо же они дождутся того момента, если всё-таки смогут удержаться хоть на каком-то клочке, не попав при этом в полное окружение, того момента, пока просохнут дороги, и попытаются выйти уже по ним», — объяснил офицер в беседе с «Царьградом».

Матюшин видит в происходящем в Курской области сходство с ситуацией, в которой оказалась группировка ВСУ в Бахмуте. В то время российские войска последовательно изолировали противника от всех маршрутов снабжения, что в конечном итоге привело к падению оборонительных позиций. В настоящее время задача для ВС РФ даже проще — они могут уничтожать застрявшую технику противника, пытающуюся въехать в Курскую область или выехать с неё.