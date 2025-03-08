«Несколько дней готовились к операции»: Военкоры рассказали, как ВС РФ пробрались в тыл ВСУ в Судже

Российские военные совершили дерзкий рейд в тыл Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Судже, использовав газопроводную трубу. Об этом сообщают авторы телеграм-канала «Военкоры Русской Весны».

По их информации, такой манёвр позволил 100 российским бойцам зайти незамеченными на позиции ВСУ и начать наступление уже в черте города. Военкоры пояснили, что к этом операции штурмовики ВС РФ готовились несколько дней.

«Российские штурмовики несколько дней готовились к этой операции, зачищая управляемыми бомбами (ФАБ с УПМК) зону, из которой будут выходить. Взорвать трубу в условиях ограниченной логистики ВСУ не смогли», — указано в сообщении.