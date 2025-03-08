«Несколько дней готовились к операции»: Военкоры рассказали, как ВС РФ пробрались в тыл ВСУ в Судже
«РВ»: 100 российских бойцов зашли по газопроводной трубе в тыл ВСУ в Судже
Российские военные совершили дерзкий рейд в тыл Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Судже, использовав газопроводную трубу. Об этом сообщают авторы телеграм-канала «Военкоры Русской Весны».
По их информации, такой манёвр позволил 100 российским бойцам зайти незамеченными на позиции ВСУ и начать наступление уже в черте города. Военкоры пояснили, что к этом операции штурмовики ВС РФ готовились несколько дней.
«Российские штурмовики несколько дней готовились к этой операции, зачищая управляемыми бомбами (ФАБ с УПМК) зону, из которой будут выходить. Взорвать трубу в условиях ограниченной логистики ВСУ не смогли», — указано в сообщении.
Авторы канала отметили, что речь идёт о подземных трубах газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», по которым до 1 января этого года РФ поставляла газ в Европу через Украину. Диаметр одной трубы составляет 1,4 метра, подчеркнули военкоры.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска начали прямое наступление на Суджу. Как заявлял военкор Евгений Поддубный, это говорит о начале финальной операции по освобождению Курской области. Кроме того, утром 8 марта российские военные смогли пробиться к окраинам города, что привело к возникновению уличных боёв. В наступлении участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы из отряда «Ветераны» и батальона «Восток». При этом 10 тысяч бойцов ВСУ сейчас находятся под угрозой окружения в регионе.
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