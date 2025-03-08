«Кровавые бои»: В «Ахмате» заявили о финальном сражении за курское приграничье
Группа Аида спецназа «Ахмат» подтвердила начало финальных боёв с ВСУ за Суджу
Бойцы из группы Аида спецназа «Ахмат» продвигаются на всех направлениях штурма Суджи в Курской области. Об этом сообщили представители подразделения в соцсетях.
«Все подразделения, находящиеся на линии Курского фронта, перешли в масштабное наступление. Со всех направлений. <..> Бои очень ожесточённые и местами кровавые», — указано в сообщении.
Также сообщается о продвижении отрядов «Питерского», «Горца», «Хохла» и «Каштана» спецназа «Ахмат» совместно со смежными группировками. В «Ахмате» отметили, что эта атака является началом финального штурма Суджи.
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. Как заявлял военкор Евгений Поддубный, это говорит о начале финальной операции по освобождению Курской области. Кроме того, утром 8 марта российские военные смогли пробиться к окраинам города, что привело к возникновению уличных боёв. В наступлении участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы из отряда «Ветераны» и батальона «Восток». По данным зарубежных СМИ, 10 тысяч бойцов ВСУ находятся под угрозой окружения в регионе.
ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин