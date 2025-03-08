«Кровавые бои»: В «Ахмате» заявили о финальном сражении за курское приграничье

Бойцы из группы Аида спецназа «Ахмат» продвигаются на всех направлениях штурма Суджи в Курской области. Об этом сообщили представители подразделения в соцсетях.

«Все подразделения, находящиеся на линии Курского фронта, перешли в масштабное наступление. Со всех направлений. <..> Бои очень ожесточённые и местами кровавые», — указано в сообщении.