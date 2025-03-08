«Последний гвоздь в крышке гроба»: Аналитик оценил последствия окружения ВСУ в Курской области

Окружение группировок Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области и «выдавливание» их из региона обернёт единственный козырь Киева на переговорах с Россией против него же. Такое мнение выразил информационный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Разумеется, это влияет на ослабление украинской позиции на переговорах. Это единственный по сути у них был козырь на возможных переговорах, и по этой причине этот плацдарм держали любой ценой, направляли туда самые боеспособные подразделения. У Зеленского была идея поменять его на что-то», — пояснил эксперт в беседе с РИА «Новости».

Полетаев дополнил, что Киев совсем лишится этого козыря, когда ВС РФ выбьют ВСУ из курского приграничья. Кроме того, это станет огромный медийным ударом для Украины. По его словам, войска Назележной понесут крупное военное поражение, это окажется для них ещё и «последним гвоздем в крышке гроба» с точки зрения политики.