ВСУ в Судже начали переговоры о сдаче в плен после начала штурма ВС РФ
Mash: ВС РФ заставили солдат ВСУ в Судже сдаваться в плен под страхом смерти
Российские войска в ходе штурма достигли официальных границ курской Суджи. Это заставило некоторых солдат ВСУ заявить о желании сдаться. Об этом пишет Mash.
Сообщается, что наши группы войск зашли на территорию Суджи с юга, со стороны Куриловки, её прежде зачистили морпехи. Сейчас в окружении на территории Суджи находится около двух тысяч солдат ВСУ, а по всей Курской области — около 10 тысяч. Официальная статистика Киева сообщает о 6,3 тысячи военных. Вариантов у них немного: погибнуть или сдаться в плен.
«Отдельные группы ВСУ начали переговоры о сдаче в плен и выносе раненных в обмен на жизнь и новые виды поставленных США и Францией вооружений. Как пишут украинские ТГ-каналы, они готовы отдать новые виды БПЛА, спутниковую систему шифрования, РЭБ, немного бронетехники», — пишет канал.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска начали прямое наступление на Суджу. Как докладывал военкор Евгений Поддубный, это говорит о старте финальной операции по освобождению Курской области. Кроме того, утром 8 марта российские военные смогли пройти к окраинам города, что привело к возникновению уличных боёв. В наступлении участвуют бойцы спецназа «Ахмат», добровольцы из отряда «Ветераны» и батальона «Восток». При этом 10 тысяч бойцов ВСУ сейчас находятся под угрозой окружения в регионе.
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