ВСУ в Судже начали переговоры о сдаче в плен после начала штурма ВС РФ

Сообщается, что наши группы войск зашли на территорию Суджи с юга, со стороны Куриловки, её прежде зачистили морпехи. Сейчас в окружении на территории Суджи находится около двух тысяч солдат ВСУ, а по всей Курской области — около 10 тысяч. Официальная статистика Киева сообщает о 6,3 тысячи военных. Вариантов у них немного: погибнуть или сдаться в плен.