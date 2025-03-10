Нефтезавод в Новокуйбышевске стал целью украинских дронов, над городом гремят взрывы

Серия взрывов прервала ночной покой жителей Новокуйбышевска Самарской области. Перед громкими звуками и вспышками в небе местные слышали характерный для БПЛА звук, сообщает SHOT . По данным Telegram-канала, целью противника стал местный нефтеперерабатывающий завод.

Очевидцы рассказали SHOT, что самый мощный взрыв прогремел со стороны НПЗ. По предварительным данным, средства ПВО сбили один из украинских дронов на подлёте к предприятию. Затем раздались ещё три взрыва. Официальной информации о последствиях атаки пока нет.