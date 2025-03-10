Нефтезавод в Новокуйбышевске стал целью украинских дронов, над городом гремят взрывы
SHOT: Четыре взрыва прогремели над Новокуйбышевском
Серия взрывов прервала ночной покой жителей Новокуйбышевска Самарской области. Перед громкими звуками и вспышками в небе местные слышали характерный для БПЛА звук, сообщает SHOT. По данным Telegram-канала, целью противника стал местный нефтеперерабатывающий завод.
Очевидцы рассказали SHOT, что самый мощный взрыв прогремел со стороны НПЗ. По предварительным данным, средства ПВО сбили один из украинских дронов на подлёте к предприятию. Затем раздались ещё три взрыва. Официальной информации о последствиях атаки пока нет.
Звуки взрывов над Новокуйбышевском. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, что прошлой ночью из-за атак украинских БПЛА в аэропортах пяти российских городов вводился план «Ковёр». Всего за минувшие сутки силы ПВО уничтожили 228 дронов ВСУ.
Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio