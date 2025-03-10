Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 00:28

Нефтезавод в Новокуйбышевске стал целью украинских дронов, над городом гремят взрывы

SHOT: Четыре взрыва прогремели над Новокуйбышевском

Серия взрывов прервала ночной покой жителей Новокуйбышевска Самарской области. Перед громкими звуками и вспышками в небе местные слышали характерный для БПЛА звук, сообщает SHOT. По данным Telegram-канала, целью противника стал местный нефтеперерабатывающий завод.

Очевидцы рассказали SHOT, что самый мощный взрыв прогремел со стороны НПЗ. По предварительным данным, средства ПВО сбили один из украинских дронов на подлёте к предприятию. Затем раздались ещё три взрыва. Официальной информации о последствиях атаки пока нет.

Звуки взрывов над Новокуйбышевском. Видео © Telegram / SHOT

«Соседний дом пошатнулся»: Жители Белореченска рассказали о первых минутах после взрыва
«Соседний дом пошатнулся»: Жители Белореченска рассказали о первых минутах после взрыва

Напомним, что прошлой ночью из-за атак украинских БПЛА в аэропортах пяти российских городов вводился план «Ковёр». Всего за минувшие сутки силы ПВО уничтожили 228 дронов ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Everyonephoto Studio

Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на Life
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar