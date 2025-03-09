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9 марта, 04:42

Режим «Ковёр» отменён в аэропортах пяти российских городов

После кратковременных ограничений, введённых для обеспечения безопасности полётов, аэропорты Астрахани, Волгограда, Нижнего Новгорода, Владикавказа и Казани вернулись к обычному режиму работы. Об этом сообщили в Росавиации.

Аэропорты Астрахани и Волгограда открылись для приёма и выпуска воздушных судов в 05:48 мск, нижегородская воздушная гавань продолжила функционировать в 06:10, а казанская — в 06:30. Отмену плана «Ковёр» во Владикавказе глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил в 06:58.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолёта, совершавших рейсы в Казань», — отметили в Росавиации.

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Напомним, что ограничения вводились на фоне попыток ВСУ атаковать российскую территорию. Дроны этой ночью были уничтожены над несколькими областями.

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Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Антон Голыбин
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