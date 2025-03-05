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5 марта, 08:51

«Соседний дом пошатнулся»: Жители Белореченска рассказали о первых минутах после взрыва

Жительница Белореченска заявила, что взрыв пошатнул соседнюю многоэтажку

Взрыв в многоэтажке в Белореченске Краснодарского края был настолько мощным, что пошатнул соседний дом. Об этом рассказала местная жительница. Женщина уже спала, когда раздался непонятный громкий звук. В этот момент её «тряхануло вместе с кроватью».

Сразу после инцидента жители соседних домов выбежали на улицу и приготовились оказывать помощь пострадавшим. Эвакуация прошла очень оперативно, без суеты и волнения, отметила женщина.

Другая очевидица, которая живёт в одной из квартир того самого разрушенного дома, рассказала, что тоже уже спала. Она проснулась, когда стены её квартиры начали рушиться.

«Паники не было, все спокойно оделись и вышли на улицу, мы все были в шоке», — отметила она в разговоре с «Газетой.ru».

Названа новая причина взрыва в пятиэтажке в Белореченске, версия о газе не подтвердилась
Названа новая причина взрыва в пятиэтажке в Белореченске, версия о газе не подтвердилась

Напомним, что инцидент в Белореченске произошёл в ночь на 5 марта на улице Красная. По информации МЧС, в результате взрыва пострадали три человека, из которых один находится в реанимации. Мужчина получил ожоги 70% поверхности тела. После взрыва в городе ввели режим ЧС.

Обложка ©

МЧС России

Наталья Афонина
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