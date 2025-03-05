«Соседний дом пошатнулся»: Жители Белореченска рассказали о первых минутах после взрыва

Взрыв в многоэтажке в Белореченске Краснодарского края был настолько мощным, что пошатнул соседний дом. Об этом рассказала местная жительница. Женщина уже спала, когда раздался непонятный громкий звук. В этот момент её «тряхануло вместе с кроватью».

Сразу после инцидента жители соседних домов выбежали на улицу и приготовились оказывать помощь пострадавшим. Эвакуация прошла очень оперативно, без суеты и волнения, отметила женщина.

Другая очевидица, которая живёт в одной из квартир того самого разрушенного дома, рассказала, что тоже уже спала. Она проснулась, когда стены её квартиры начали рушиться.