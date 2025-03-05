Названа новая причина взрыва в пятиэтажке в Белореченске, версия о газе не подтвердилась

По данным SHOT, баллон объёмом 50 литров взорвался в квартире, где живёт механик компании по утилизации твёрдых коммунальных отходов 32-летний Дмитрий Г. Он госпитализирован с ожогами 70% тела, за его жизнь сейчас борются врачи. Также пострадал сосед мужчины с четвёртого этажа — 50-летний Николай Ю. Он рассказал нам, что сначала услышал громкий звук, а потом очнулся под плитой. Его придавило перекрытием, рядом лежал его телефон «всмятку». Николая увезли в больницу с переломами рёбер и бедра, а также сильными ушибами.