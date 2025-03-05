Названа новая причина взрыва в пятиэтажке в Белореченске, версия о газе не подтвердилась
Взрыв в Белореченске произошёл из-за баллона для монтажа натяжных потолков
Последствия взрыва. Обложка © Telegram / МЧС России
Баллон для монтажа натяжных потолков взорвался в квартире в Белореченске Краснодарского края. Версия об утечке газа не подтвердилась. Об этом сообщает SHOT.
По данным SHOT, баллон объёмом 50 литров взорвался в квартире, где живёт механик компании по утилизации твёрдых коммунальных отходов 32-летний Дмитрий Г. Он госпитализирован с ожогами 70% тела, за его жизнь сейчас борются врачи. Также пострадал сосед мужчины с четвёртого этажа — 50-летний Николай Ю. Он рассказал нам, что сначала услышал громкий звук, а потом очнулся под плитой. Его придавило перекрытием, рядом лежал его телефон «всмятку». Николая увезли в больницу с переломами рёбер и бедра, а также сильными ушибами.
Напомним, что в ночь на 5 марта на улице Красная в городе Белореченске произошёл взрыв в жилом доме. В результате пострадали трое взрослых, один из которых находится теперь в реанимации. Для ликвидации последствий случившегося объявлен режим чрезвычайной ситуации.