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5 марта, 00:14

Пять человек пострадали при взрыве в пятиэтажке в краснодарском Белореченске

Пять человек пострадали в результате мощного взрыва в жилой пятиэтажке в городе Белореченске Краснодарского края. Об этом пишет SHOT.

Пострадавшая пятиэтажка в Белореченске. Видео © VK / Белореченск

Всё случилось этой ночью на улице Красная. Точные причины ЧП пока неизвестны, но, по предварительным данным, взорвался бытовой газ. На месте работают экстренные службы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Тюмени выгорело 800 квадратов банного комплекса «Городские парильни». Все люди успели самостоятельно эвакуироваться из здания.

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VK / Белореченск

Артур Лапсаков
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