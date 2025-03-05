Пять человек пострадали при взрыве в пятиэтажке в краснодарском Белореченске

Пять человек пострадали в результате мощного взрыва в жилой пятиэтажке в городе Белореченске Краснодарского края. Об этом пишет SHOT.

Пострадавшая пятиэтажка в Белореченске. Видео © VK / Белореченск

Всё случилось этой ночью на улице Красная. Точные причины ЧП пока неизвестны, но, по предварительным данным, взорвался бытовой газ. На месте работают экстренные службы.