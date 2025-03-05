Пять человек пострадали при взрыве в пятиэтажке в краснодарском Белореченске
Пять человек пострадали в результате мощного взрыва в жилой пятиэтажке в городе Белореченске Краснодарского края. Об этом пишет SHOT.
Пострадавшая пятиэтажка в Белореченске. Видео © VK / Белореченск
Всё случилось этой ночью на улице Красная. Точные причины ЧП пока неизвестны, но, по предварительным данным, взорвался бытовой газ. На месте работают экстренные службы.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Тюмени выгорело 800 квадратов банного комплекса «Городские парильни». Все люди успели самостоятельно эвакуироваться из здания.
Обложка ©
VK / Белореченск