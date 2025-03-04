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4 марта, 19:52

В Тюмени выгорело 800 квадратов банного комплекса «Городские парильни»

Крупный пожар в Тюмени произошёл во вторник вечером на улице Полевая. Там загорелась крыша трёхэтажного банного комплекса «Городские парильни». Как сообщили в областном ГУ МЧС, все люди успели самостоятельно эвакуироваться из здания.

На крыше здания загорелся утеплитель, а также некоторые части конструкции третьего этажа, сообщил начальник 32-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Тюменской области Денис Журавлёв.

Пожар в банном комплексе в Тюмени. Видео © Telegram / МЧС Тюменской области

Пожарным пришлось разбирать конструкции и отдельно проливать очаги с огнём. В итоге пожар удалось локализовать на площади в 800 квадратных метров. Сотрудники МЧС продолжают бороться с последствиями возгорания.

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Что стало причиной пожара, а также масштабы ущерба, выясняют эксперты.

Ранее Life.ru рассказывал, как сотрудники МЧС ликвидировали возгорание кровли двухэтажного здания на Спартаковской площади в Москве. Там площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Обложка ©

Telegram / МЧС Тюменской области

Лия Мурадьян
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