В Тюмени выгорело 800 квадратов банного комплекса «Городские парильни»

Крупный пожар в Тюмени произошёл во вторник вечером на улице Полевая. Там загорелась крыша трёхэтажного банного комплекса «Городские парильни». Как сообщили в областном ГУ МЧС, все люди успели самостоятельно эвакуироваться из здания.

На крыше здания загорелся утеплитель, а также некоторые части конструкции третьего этажа, сообщил начальник 32-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Тюменской области Денис Журавлёв.

Пожар в банном комплексе в Тюмени. Видео © Telegram / МЧС Тюменской области

Пожарным пришлось разбирать конструкции и отдельно проливать очаги с огнём. В итоге пожар удалось локализовать на площади в 800 квадратных метров. Сотрудники МЧС продолжают бороться с последствиями возгорания.

Что стало причиной пожара, а также масштабы ущерба, выясняют эксперты.