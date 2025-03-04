В Тюмени выгорело 800 квадратов банного комплекса «Городские парильни»
Крупный пожар в Тюмени произошёл во вторник вечером на улице Полевая. Там загорелась крыша трёхэтажного банного комплекса «Городские парильни». Как сообщили в областном ГУ МЧС, все люди успели самостоятельно эвакуироваться из здания.
На крыше здания загорелся утеплитель, а также некоторые части конструкции третьего этажа, сообщил начальник 32-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Тюменской области Денис Журавлёв.
Пожар в банном комплексе в Тюмени. Видео © Telegram / МЧС Тюменской области
Пожарным пришлось разбирать конструкции и отдельно проливать очаги с огнём. В итоге пожар удалось локализовать на площади в 800 квадратных метров. Сотрудники МЧС продолжают бороться с последствиями возгорания.
Что стало причиной пожара, а также масштабы ущерба, выясняют эксперты.
Ранее Life.ru рассказывал, как сотрудники МЧС ликвидировали возгорание кровли двухэтажного здания на Спартаковской площади в Москве. Там площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Telegram / МЧС Тюменской области