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Регион
3 марта, 19:21

Пожар в ресторане на Спартаковской площади в Москве ликвидирован

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание кровли двухэтажного здания на Спартаковской площади в Москве. Незадолго до этого пожар был локализован на площади 100 квадратных метров, сообщили в министерстве.

«Сотрудники МЧС России не допустили дальнейшего распространения огня. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в посте.

Ликвидация возгорания. Видео © МЧС России

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Напомним, что огнём была охвачена крыша ресторана. На месте происшествия работали 80 спасателей и 24 единицы техники.

Обложка ©

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Тимур Хингеев
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