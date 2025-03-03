Пожар в ресторане на Спартаковской площади в Москве ликвидирован
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание кровли двухэтажного здания на Спартаковской площади в Москве. Незадолго до этого пожар был локализован на площади 100 квадратных метров, сообщили в министерстве.
«Сотрудники МЧС России не допустили дальнейшего распространения огня. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в посте.
Ликвидация возгорания. Видео © МЧС России
Напомним, что огнём была охвачена крыша ресторана. На месте происшествия работали 80 спасателей и 24 единицы техники.
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МЧС России