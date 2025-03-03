Пожар в ресторане на Спартаковской площади в Москве ликвидирован

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание кровли двухэтажного здания на Спартаковской площади в Москве. Незадолго до этого пожар был локализован на площади 100 квадратных метров, сообщили в министерстве.

«Сотрудники МЧС России не допустили дальнейшего распространения огня. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в посте.

Ликвидация возгорания. Видео © МЧС России