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3 марта, 18:00

В центре Москвы загорелся ресторан

SHOT: Крыша ресторана загорелась на Спартаковской площади в центре Москвы

В центре Москвы произошёл серьёзный пожар. В данный момент огонь охватил крышу ресторана, расположенного на Спартаковской площади. Есть вероятность, что внутри могут находиться люди.

Пожар в ресторане в центре Москвы. Видео © SHOT

Согласно информации от SHOT, местные жители наблюдают мощный пожар на крыше двухэтажного здания, где располагаются кофейни и рестораны. Площадь возгорания в настоящий момент составляет 50 квадратных метров, однако огонь стремительно распространяется по периметру. На место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области возбуждено уголовное дело после пожара в кафе, где пострадали шесть человек. Задержан индивидуальный предприниматель, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Вольер с капибарами горел в Ростове-на-Дону
Вольер с капибарами горел в Ростове-на-Дону
Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
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