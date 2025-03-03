В центре Москвы загорелся ресторан
SHOT: Крыша ресторана загорелась на Спартаковской площади в центре Москвы
В центре Москвы произошёл серьёзный пожар. В данный момент огонь охватил крышу ресторана, расположенного на Спартаковской площади. Есть вероятность, что внутри могут находиться люди.
Пожар в ресторане в центре Москвы. Видео © SHOT
Согласно информации от SHOT, местные жители наблюдают мощный пожар на крыше двухэтажного здания, где располагаются кофейни и рестораны. Площадь возгорания в настоящий момент составляет 50 квадратных метров, однако огонь стремительно распространяется по периметру. На место происшествия уже прибыли сотрудники МЧС.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области возбуждено уголовное дело после пожара в кафе, где пострадали шесть человек. Задержан индивидуальный предприниматель, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
SHOT