Дело возбудили после пожара в кафе в Ленобласти, где пострадали шесть человек

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после пожара в кафе, где пострадали шесть человек. Задержан индивидуальный предприниматель, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает региональное СУСК РФ.

Пожар произошёл в двухэтажном здании кафе в посёлке Усть-Луга. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В результате инцидента шесть граждан иностранного государства получили ожоги.

Следствие установило, что возгорание произошло из-за нарушений при оказании услуг быстрого питания. Подозреваемый задержан, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие также направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.