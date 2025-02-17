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16 февраля, 22:30

Дело возбудили после пожара в кафе в Ленобласти, где пострадали шесть человек

Пострадавшее от взрыва кафе в Ленобласти. Обложка © Telegram / Следком Ленинградской области

Пострадавшее от взрыва кафе в Ленобласти. Обложка © Telegram / Следком Ленинградской области

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после пожара в кафе, где пострадали шесть человек. Задержан индивидуальный предприниматель, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает региональное СУСК РФ.

Пожар произошёл в двухэтажном здании кафе в посёлке Усть-Луга. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В результате инцидента шесть граждан иностранного государства получили ожоги.

Следствие установило, что возгорание произошло из-за нарушений при оказании услуг быстрого питания. Подозреваемый задержан, и в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие также направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Артём Гапоненко
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