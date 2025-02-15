В Приморье из-за крупного лесного пожара ввели особый режим

В Уссурийске горят около 300 гектаров леса. В городском округе был объявлен особый режим противопожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

«Надзорное ведомство приняло участие в работе оперативного штаба, на котором также присутствовали представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов», — говорится в сообщении.

Пожар не представляет опасности для жилых зданий. Прокуратура проведёт расследование, чтобы установить причины возгорания и оценить действия ответственных лиц, включая меры по охране лесных территорий, предупреждению возникновения пожара и его последующему тушению, сообщает ведомство.