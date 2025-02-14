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Регион
14 февраля, 12:53

Путин провёл совещание с Совбезом о мерах подготовки к природным ЧС

Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами Совбеза РФ. На повестке собрания — меры по подготовке к чрезвычайным ситуациям природного характера, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин провёл совещание с членами Совбеза РФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Глава государства обсудил с постоянными членами Совета Безопасности меры по подготовке к природным чрезвычайным ситуациям», — говорится в публикации.

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Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал ФЗ о «периоде охлаждения» при оформлении потребительских кредитов, задача которого — снизить риски финансового мошенничества для россиян. По новому закону для займов в размере от 50 до 200 тысяч рублей устанавливается пауза в четыре часа с момента оформления до фактической выдачи средств.

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Telegram / Кремль. Новости

Юрий Лысенко
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