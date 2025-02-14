Путин провёл совещание с Совбезом о мерах подготовки к природным ЧС
Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами Совбеза РФ. На повестке собрания — меры по подготовке к чрезвычайным ситуациям природного характера, сообщили в пресс-службе Кремля.
Владимир Путин провёл совещание с членами Совбеза РФ. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Глава государства обсудил с постоянными членами Совета Безопасности меры по подготовке к природным чрезвычайным ситуациям», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал ФЗ о «периоде охлаждения» при оформлении потребительских кредитов, задача которого — снизить риски финансового мошенничества для россиян. По новому закону для займов в размере от 50 до 200 тысяч рублей устанавливается пауза в четыре часа с момента оформления до фактической выдачи средств.
Telegram / Кремль. Новости