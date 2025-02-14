Владимир Путин подписал закон о «периоде охлаждения» для потребкредитов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит «период охлаждения» при оформлении потребительских кредитов. Он направлен на снижение рисков финансового мошенничества. Утверждённый главой государства ФЗ размещён на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно новым нормам, для кредитов в диапазоне от 50 до 200 тысяч рублей устанавливается минимальная пауза между оформлением и получением займа в четыре часа. Для сумм выше ожидание составит уже двое суток. Исключение сделано лишь для финансовых продуктов с низкой вероятностью мошеннических схем. К ним отнесены ипотечные ссуды, автокредиты, займы под поручительство, а также рефинансирование уже существующих долговых обязательств.
Ранее эту же инициативу поддержали в Государственной думе. Парламентарии проголосовали за законопроект единогласно.