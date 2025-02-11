Госдума приняла закон о защите россиян от кредитных мошенников

Госдума на заседании во вторник приняла закон, направленный на защиту граждан от мошенников, принуждающих их к оформлению кредитов. Депутаты единогласно поддержали эту инициативу.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, парламентарии озаботились судьбами людей, особенно пенсионеров, которых под различными предлогами заставляют брать кредиты на значительные суммы. Мошенники обманывают и злоупотребляют доверием, убеждая граждан перевести или передать деньги преступникам.

Для защиты населения, во-первых, вводится «период охлаждения» при выдаче кредита, в течение которого финансовые операции не будут проводиться (4 часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и 48 часов — для сумм свыше 200 тысяч). Во-вторых, на кредитные и микрофинансовые организации возлагается обязанность проводить дополнительные проверки на предмет мошенничества при осуществлении операций и транзакций.

Также устанавливается запрет на взыскание с заёмщика выплат по кредитному договору, если кредитор не выполнил необходимые проверки, что привело к возбуждению уголовного дела по факту хищения средств. Эта мера важна для защиты граждан от действий мошенников и предотвращения финансовых потерь, указал в своём Telegram-канале Володин.