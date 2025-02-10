Это обман: В МВД напомнили, что «Госуслуги» никогда не обзванивают пользователей

С предложением обновить аккаунт на портале «Госуслуги» звонят только мошенники. Набрать такой штат операторов, который был бы способен обзвонить свыше 100 миллионов пользователей сервиса, невозможно по техническим соображениям, уведомили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Продолжают фиксироваться звонки мошенников под предлогом обновления аккаунта на портале «Госуслуги». В большинстве случаев конечная цель злоумышленников — получение смс-кода, необходимого для восстановления доступа к учётной записи», — сказано в публикации ведомства.

В МВД пояснили, что «Госуслугами» каждый месяц пользуются свыше 110 миллионов человек. Чтобы обзвонить такое количество абонентов за месяц, потребовался бы гигантский штат операторов в почти 7,5 тысячи человек, содержать который невозможно с экономической и организационной точек зрения.

В ведомстве напомнили, что официальную информацию «Госуслуги» распространяют через личный кабинет. А информационных рассылок всегда используются одни и те же адреса.