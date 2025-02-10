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Регион
10 февраля, 14:15

Это обман: В МВД напомнили, что «Госуслуги» никогда не обзванивают пользователей

МВД: С предложением обновить аккаунт на «Госуслугах» звонят только мошенники

С предложением обновить аккаунт на портале «Госуслуги» звонят только мошенники. Набрать такой штат операторов, который был бы способен обзвонить свыше 100 миллионов пользователей сервиса, невозможно по техническим соображениям, уведомили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Продолжают фиксироваться звонки мошенников под предлогом обновления аккаунта на портале «Госуслуги». В большинстве случаев конечная цель злоумышленников — получение смс-кода, необходимого для восстановления доступа к учётной записи», — сказано в публикации ведомства.

В МВД пояснили, что «Госуслугами» каждый месяц пользуются свыше 110 миллионов человек. Чтобы обзвонить такое количество абонентов за месяц, потребовался бы гигантский штат операторов в почти 7,5 тысячи человек, содержать который невозможно с экономической и организационной точек зрения.

В ведомстве напомнили, что официальную информацию «Госуслуги» распространяют через личный кабинет. А информационных рассылок всегда используются одни и те же адреса.

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Ранее в МВД предупредили о том, что в преддверии 14 февраля онлайн-аферисты всё чаще прибегают к «романтическим» уловкам для обмана граждан РФ. Наиболее популярны у мошенников фейковые знакомства, когда создаётся поддельный аккаунт для общения, через который пользователям стараются вскружить голову, чтобы потом вымогать у них деньги.

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Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Юрий Лысенко
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