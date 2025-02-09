Романтический обман: Россиян предупредили о высокой активности мошенников перед 14 февраля
МВД: Мошенники обманывают романтически настроенных людей перед 14 февраля
В преддверии Дня всех влюблённых кибермошенники стали чаще использовать «романтические» схемы для обмана россиян. Об этом граждан предупредили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Как сообщили представители ведомства, самыми популярными способами нажиться на людях стали фейковые знакомства, когда со специально созданного для этих целей аккаунт преступники вымогают деньги с влюбившихся в них пользователей.
Также преступники создают ложные сайты доставки цветов и подарков, где предлагают скидки и эксклюзивные товары, но сразу после оплаты «продавцы» пропадают вместе с деньгами.
Злоумышленники имеют в своём арсенале ещё одну схему обмана — фишинговые акции. Под видом популярных брендов они предлагают купить товары, но ссылка ведёт на сайт, при помощи которого мошенники похищают личные данные или распространяют вредоносное ПО.
В ведомстве предупредили о том, что преступники могут прибегать к схеме «доставка от неизвестного поклонника», которая позволяет завладеть смс-кодом, а впоследствии — доступом к аккаунтам и персональной информации.
Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему для обмана пенсионеров. Пожилым людям предлагают заменить банковскую карту, после чего снимают с неё все деньги и сбережения.
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