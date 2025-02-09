Мошенники придумали новую схему развода пенсионеров с заменой банковских карт

Мошенники придумали новый способ хищения денег с карт доверчивых пожилых граждан Москвы. Злоумышленники убеждают престарелых людей, что их банковскую карту необходимо обменять на новую, забирают её и снимают всю сумму, которая лежит на счету у пострадавшего. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Одной из первой, кто пострадал от происков мошенников, стала 71-летняя пенсионерка из Москвы. Женщина рассказала, что ей позвонили с неизвестного номера и предупредили, что в скором времени ей предстоит пройти проверку счётчиков. Преступники выманили у неё номер карты и код, при помощи которых получили доступ в личный кабинет. Позднее жительница столицы получила странное уведомление, что под залог её жилплощади был оформлен кредит. Ниже был указан номер телефона для обратной связи.

«Позвонив по телефону, женщина «нарвалась» на лжесотрудников Роскомнадзора и Финмониторинга. Аферисты убедили её открыть новый счёт в банке, на который перевести сбережения, включив демонстрацию экрана», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

«Скомпрометированную» банковскую карту забрал курьер, который приехал, чтобы выдать женщине новую карту. На самом же деле, владея всеми данными, мошенники «раздели» доверчивую пенсионерку до нитки, сняв у неё со счёта два миллиона рублей.

Выяснением обстоятельств случившегося уже занимается Черемушкинская межрайонная прокуратура. Сотрудники уже ведут поиск злоумышленников.