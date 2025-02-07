Советскую балерину и народную артистку СССР Комлеву развели на девять миллионов рублей
Mash на Мойке: Мошенники развели советскую балерину Комлеву на 9 млн рублей
Балерина Габриэла Комлева. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Мошенники развели советскую балерину и народную артистку СССР Габриэлу Комлеву на девять миллионов рублей. Как пишет Mash на Мойке, 86-летний балетмейстер Мариинского театра отдала аферистам наличные возле памятника Римскому-Корсакову.
Комлева рассказала, что мошенники «взялись» за неё ещё осенью 2024 года. Злоумышленники действовали уже по классической схеме. Они представились сотрудниками органов и убедили балерину, что нужно срочно «спасти» средства. Артистка сняла наличные и передала их неизвестным памятника композитору. Комлева поняла, что стала жертвой аферистов только на днях и сразу обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, злоумышленников ищут.
Габриэла Комлева присоединилась к труппе Мариинского театра 67 лет назад. Сначала она выступала как танцовщица, а затем начала сама ставить хореографию. Комлева имеет звания Заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РСФСР и СССР, а также десятки почётных наград.
А ранее Life.ru писал, что мошенники украли Telegram у режиссёра Николоза Бежуашвили с помощью вируса «Мамонт». Аферисты обманули коллегу кинодеятеля — продюсера Рубена Атояна, написав ему с просьбой о переводе денег. Тот перевёл злоумышленникам 12 тысяч рублей.