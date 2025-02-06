Мошенники развели экс-генерала Генштаба ВС РФ на 19,5 миллиона рублей

Сообщается, что они звонили 85-летнему Герману Гридневу несколько раз. В первый раз они представились сотрудниками МГТС и попросили личные данные. Следом они назвались агентами спецслужб. Они говорили, что взяли его деньги и спонсировали ВСУ, требуя отдать остаток курьеру. В итоге он так и сделал. Мужчина взял все накопления: 14,1 миллиона рублей и 23 тысячи долларов. Вскоре он понял, что попал в схему мошенников и обратился в полицию.