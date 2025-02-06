Мошенники развели экс-генерала Генштаба ВС РФ на 19,5 миллиона рублей
Телефонные мошенники выудили 19,5 миллиона рублей у бывшего генерал-лейтенанта Генштаба ВС РФ Германа Гриднева. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что они звонили 85-летнему Герману Гридневу несколько раз. В первый раз они представились сотрудниками МГТС и попросили личные данные. Следом они назвались агентами спецслужб. Они говорили, что взяли его деньги и спонсировали ВСУ, требуя отдать остаток курьеру. В итоге он так и сделал. Мужчина взял все накопления: 14,1 миллиона рублей и 23 тысячи долларов. Вскоре он понял, что попал в схему мошенников и обратился в полицию.
Известно, что Герман Гриднев в 1990-х служил в Генеральном штабе ВС РФ. В последнее время был председателем Совета ветеранов по Коптевскому району. Вёл военно-патриотическую работу среди молодёжи.
Ранее житель Санкт-Петербурга лишился трёх миллионов рублей, став жертвой мошенников. Пожилой мужчина с 26 по 29 января получал звонки от незнакомцев, которые представлялись сотрудниками различных ведомств, в том числе ФСБ и Центробанка. Старику предлагали то переоформить договоры, то «проспонсировать украинскую армию».
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