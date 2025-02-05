Россиян предупредили о новой схеме обмана с виртуальными образами банковских карт

В последнее время мошенники начали удалённо использовать на своих телефонах приложение, которое создаёт виртуальный образ банковской карты жертвы. О новой схеме обмана россиян рассказала пресс-служба Банка России.

В регуляторе уточнили, что злоумышленники звонят по телефону и утверждают, что деньги жертвы якобы кто-то пытается похитить. Мошенники, чтобы «обезопасить» средства, убеждают людей устанавливать на телефоне якобы приложение ЦБ. Причём названия у этого приложения абсолютно разные.

«Пока приложение устанавливается, мошенники запрещают пользоваться устройством. После установки приложение просят запустить, поднести свою карту к телефону и ввести код подтверждения от банка под предлогом «авторизации в приложении регулятора», — говорится в сообщении.

В ЦБ отметили, что похищенный виртуальный образ используется мошенниками для снятия денег в банкоматах. Аферисты применяют такую преступную схему в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию. Специалисты посоветовали не скачивать по просьбе незнакомцев никакие программы и не использовать их по требованиям неизвестных людей. Также в регуляторе призвали не сообщать посторонним финансовые данные.

В случае возникновения трудностей необходимо обращаться напрямую к представителям банка или звонить по официальному номеру телефона, добавили в регуляторе.