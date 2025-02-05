Россиян предупредили о новой схеме обмана с виртуальными образами банковских карт
ЦБ: Мошенники начали использовать виртуальные образы банковских карт своих жертв
В последнее время мошенники начали удалённо использовать на своих телефонах приложение, которое создаёт виртуальный образ банковской карты жертвы. О новой схеме обмана россиян рассказала пресс-служба Банка России.
В регуляторе уточнили, что злоумышленники звонят по телефону и утверждают, что деньги жертвы якобы кто-то пытается похитить. Мошенники, чтобы «обезопасить» средства, убеждают людей устанавливать на телефоне якобы приложение ЦБ. Причём названия у этого приложения абсолютно разные.
«Пока приложение устанавливается, мошенники запрещают пользоваться устройством. После установки приложение просят запустить, поднести свою карту к телефону и ввести код подтверждения от банка под предлогом «авторизации в приложении регулятора», — говорится в сообщении.
В ЦБ отметили, что похищенный виртуальный образ используется мошенниками для снятия денег в банкоматах. Аферисты применяют такую преступную схему в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию. Специалисты посоветовали не скачивать по просьбе незнакомцев никакие программы и не использовать их по требованиям неизвестных людей. Также в регуляторе призвали не сообщать посторонним финансовые данные.
В случае возникновения трудностей необходимо обращаться напрямую к представителям банка или звонить по официальному номеру телефона, добавили в регуляторе.
А ранее Life.ru писал, что россиян предупредили об опасном сообщении, которое может прийти в мессенджере Telegram. По словам экспертов, новый вирус Mamont может быть замаскирован под простое сообщение, побуждающее нажать на ссылку. В результате люди могут потерять деньги со счетов.
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