Россиян предупредили об опасном сообщении, которое может прийти в Telegram

Новый вирус Mamont, который набирает обороты в руках аферистов из Telegram, может быть замаскирован под обыкновенное сообщение, побуждающее нажать на ссылку. Об этом рассказал IT-эксперт Алексей Ермаков агентству «Прайм».

Ермаков поясняет, что обычно мошенники присылают установщик ПО и спрашивают: «Это ты на видео?». Нажав на такой файл, человек может лишиться конфиденциальных данных и финансов с электронных счетов.

«Поэтому надо понимать, что любой клик, переход по ссылке, скачивание приложений и тому подобное является зоной личной ответственности», — указал эксперт.

Если вы всё-таки перешли по мошеннической ссылке, то следует скорее позвонить в банк и поменять все пароли.