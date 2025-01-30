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Регион
30 января, 06:06

Россиян предупредили об опасном сообщении, которое может прийти в Telegram

IT-эксперт Ермаков: Новый вирус Mamont может выглядеть как обычное сообщение

Новый вирус Mamont, который набирает обороты в руках аферистов из Telegram, может быть замаскирован под обыкновенное сообщение, побуждающее нажать на ссылку. Об этом рассказал IT-эксперт Алексей Ермаков агентству «Прайм».

Ермаков поясняет, что обычно мошенники присылают установщик ПО и спрашивают: «Это ты на видео?». Нажав на такой файл, человек может лишиться конфиденциальных данных и финансов с электронных счетов.

«Поэтому надо понимать, что любой клик, переход по ссылке, скачивание приложений и тому подобное является зоной личной ответственности», — указал эксперт.

Если вы всё-таки перешли по мошеннической ссылке, то следует скорее позвонить в банк и поменять все пароли.

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Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники пользуются высоким интересом россиян к дубайскому шоколаду, создают поддельные онлайн-магазины по продаже этой сладости и через них крадут личные данные покупателей. Они могут полностью походить на оригинальные магазины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Николай Рюмин
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