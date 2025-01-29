Украинские аферисты вымогали выкуп у родителей школьника из Москвы, пока он был на диверсии
Mash: Украинские мошенники убедили мальчика поджечь управу района Внуково
Мошенники с Украины сумели убедить московского восьмиклассника обчистить семейный сейф и устроить пожар в здании совета депутатов Внуковского поселения. Пока он кидал в окно бутылки с горючим, аферисты обрабатывали родителей, требуя выкуп за сына. Об этом сообщает Mash.
Вчера утром подросток пришёл к зданию, разбил окна и начал бросать туда коктейли Молотова. Идею ему подсказали мошенники, связавшиеся с ним. Всё это продолжалось, пока мальчишку не спугнул охранник.
В это же время, чтобы выжать максимум из ситуации, аферисты убедили родителей школьника в том, что он у них в заложниках. Грозившись его покалечить, они отправили фотографию с огнём у здания совета депутатов в качестве доказательства. Преступники требовали выкуп, но на карте отца не было достаточной суммы, а банк заморозил поспешно взятый кредит и перевод в целях безопасности. Развод не удался.
Потом в дверь раздался стук — полицейские, которых вызвала сестра мальчика, подслушавшая разговор отца. Восьмиклассника позже нашли, но сворованных из родительского сейфа 950 тысяч у него уже не оказалось. Информации о том, куда делись деньги, не приводится.
Ранее полиция поймала 19-летнего юношу, который поджёг три ресторана в Краснодаре по заданию украинских мошенников. На допросе он признал, что был вынужден пойти на преступление, поскольку преступники получили доступ к его персональным данным и грозились найти им незаконное применение.
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