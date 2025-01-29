Украинские аферисты вымогали выкуп у родителей школьника из Москвы, пока он был на диверсии

Мошенники с Украины сумели убедить московского восьмиклассника обчистить семейный сейф и устроить пожар в здании совета депутатов Внуковского поселения. Пока он кидал в окно бутылки с горючим, аферисты обрабатывали родителей, требуя выкуп за сына. Об этом сообщает Mash.

Вчера утром подросток пришёл к зданию, разбил окна и начал бросать туда коктейли Молотова. Идею ему подсказали мошенники, связавшиеся с ним. Всё это продолжалось, пока мальчишку не спугнул охранник.

В это же время, чтобы выжать максимум из ситуации, аферисты убедили родителей школьника в том, что он у них в заложниках. Грозившись его покалечить, они отправили фотографию с огнём у здания совета депутатов в качестве доказательства. Преступники требовали выкуп, но на карте отца не было достаточной суммы, а банк заморозил поспешно взятый кредит и перевод в целях безопасности. Развод не удался.

Потом в дверь раздался стук — полицейские, которых вызвала сестра мальчика, подслушавшая разговор отца. Восьмиклассника позже нашли, но сворованных из родительского сейфа 950 тысяч у него уже не оказалось. Информации о том, куда делись деньги, не приводится.