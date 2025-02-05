«Госуслуги» в помощь: В Госдуме нашли способ защитить россиян от лжегазовиков

В России предложили информировать граждан о визитах газовиков с помощью СМС и через портал «Госуслуги». В Госдуме разработали инициативу, направленную на защиту населения от мошенников, которые представляются работниками газовых служб и посещают квартиры.

Как сообщает SHOT, соответствующую инициативу зампреду правительства Дмитрию Григоренко направили члены партии «Новые люди». В ней предлагается обязать все российские газоснабжающие организации заранее уведомлять жильцов о проведении проверок газового оборудования не через объявления на подъездах, а через единый портал и рассылку сообщений.

Кроме того, депутаты предлагают добавить на «Госуслугах» функцию, позволяющую проверять подлинность удостоверения сотрудника газовой службы. Это даст возможность людям убедиться в том, что незнакомец, которого они собираются впустить в дом, не является мошенником, вором или, что ещё хуже, преступником.

Также полноценное электронное оповещение может помочь решить и другую проблему — нежелание граждан пускать настоящих специалистов в свои квартиры. Это может быть связано как с опасениями, так и с недостатком информации о предстоящих визитах. Таким образом, меры могут не только защитить от мошенников, но и способствовать более безопасному проведению проверок и ремонтов, что, в свою очередь, может снизить риск аварий, связанных с бытовым газом.

Поводом для предложения стал тот факт, что лжегазовики уже годами обманывают россиян, особенно пенсионеров. Например, в прошлом году в Пермском крае осудили банду мошенников, которые совершали поквартирные обходы и предлагали старикам установить новое оборудование по конским ценам. В Коми в 2024-м также накрыли газовое ОПГ, от которого пострадали две тысяч человек, а в подмосковном Подольске бандиты ограбили бабушку, представившись газовиками.