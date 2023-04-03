Россияне объяснили, почему не впускают в квартиры коммунальщиков

Большинство россиян, которые не пускают домой сотрудников коммунальных служб, делают это из-за банального недоверия и страха быть обманутыми или ограбленными. Согласно опросу, проведённому kp.ru, таких респондентов набралось 14%.

Ещё 9% вовсе избегают подобных встреч из-за принципиального нежелания. Столько же опрошенных заявили, что рады были бы впустить коммунальщиков, однако редко бывают дома. А 8% открывают дверь только газовикам.

15% респондентов всегда впускают коммунальщиков, а 45% — только в том случае, если управляющая компания заранее предупредила жильцов соответствующим объявлением. Последние зачастую даже готовы отпроситься с работы ради таких "гостей". Некоторые участники опроса высказали своё мнение по данному вопросу:

"Никого не пускаю. Слишком много мошенников ходит, называясь работниками ЖКХ", — считает женщина.

"А что им делать в моей квартире, если я их не вызывал?" — удивился ещё один участник опроса.

"Моя собственность — не хочу и не пускаю", — считает третий.