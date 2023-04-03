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3 апреля, 15:30

Россияне объяснили, почему не впускают в квартиры коммунальщиков

Опрос: Почти каждый десятый россиянин принципиально не пускает домой коммунальщиков

Большинство россиян, которые не пускают домой сотрудников коммунальных служб, делают это из-за банального недоверия и страха быть обманутыми или ограбленными. Согласно опросу, проведённому kp.ru, таких респондентов набралось 14%.

Ещё 9% вовсе избегают подобных встреч из-за принципиального нежелания. Столько же опрошенных заявили, что рады были бы впустить коммунальщиков, однако редко бывают дома. А 8% открывают дверь только газовикам.

15% респондентов всегда впускают коммунальщиков, а 45% — только в том случае, если управляющая компания заранее предупредила жильцов соответствующим объявлением. Последние зачастую даже готовы отпроситься с работы ради таких "гостей". Некоторые участники опроса высказали своё мнение по данному вопросу:

"Никого не пускаю. Слишком много мошенников ходит, называясь работниками ЖКХ", считает женщина.

"А что им делать в моей квартире, если я их не вызывал?" удивился ещё один участник опроса.

"Моя собственность — не хочу и не пускаю", считает третий.

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Всего в опросе приняли участие 10,2 тысячи человек. Поводом для него послужило предложение Минстроя ввести штрафы за отказ впускать домой сотрудников коммунальных служб. Часто из-за таких соседей жильцы могут месяцами жить без газа или горячей воды.

Обложка ©

ТАСС / Octagon.Medi / Наталья Чернохатова

Матвей Константинов
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