Эксперт рассказала, как с апреля изменятся платёжки россиян за ЖКХ

К началу апреля жители России получат обновлённые платёжные квитанции, в которых будет выполнен перерасчёт общедомовых нужд, таких как расходы на воду, уборку, электроэнергию, работу лифта и других устройств. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Общедомовые нужды оплачиваются либо по фактическому потреблению, либо по нормативам. Последние изменения в правила коснутся второй группы граждан — отныне сумма будет периодически корректироваться, что позволит приблизить её к фактическому потреблению. В случае если в многоэтажке установлен общедомовый счётчик, то платежи будут высчитываться по показателям. При этом платить за услуги ЖКХ меньше смогут те, в чьём доме нет долгов, а ранее начисления проводились по завышенным нормативам.

"Это уже путь к увеличению платежей для некоторых жителей, если распределение будет происходить по нормативу в зависимости от площади квартиры, или для всех, если расходы на все общедомовые площади распределяются равномерно. Исключение — совсем устаревшее жильё, где нормативы будут другими", — заметила Казанцева.

Эксперт ожидает, что граждане будут чаще проводить общедомовые собрания, а также повышать свою финансовую грамотность, чтобы разобраться во всех тонкостях изменений их платёжных квитанций.