В России могут ввести штраф за отказ впустить коммунальщика в квартиру

В связи с предстоящей тотальной установкой умных счётчиков россиян хотят обязать впускать в жилище сотрудников коммунальных служб. При повторном отказе будут предусмотрены штрафы.

Как пишут "Известия", об этом говорится в докладе Минстроя в правительство. Специалисты из сферы ЖКХ рассказали изданию, что недопуск коммунальщиков в частное жильё граждан — давно существующая проблема. Иногда люди из-за таких соседей месяцами живут без газа или горячей воды. Проникнуть без согласия владельца жилья можно только через суд.

"Возможно, следует предусмотреть ускоренные суды для таких ситуаций. Кроме того, могут поспособствовать в стимулировании граждан штрафы", — отметила зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Граждан, считает депутат, предварительно необходимо оповещать, для этого должна быть налажена чёткая система. А в этом направлении, по её словам, стоит поработать ресурсоснабжающим организациям, так как из-за их халатности зачастую получается, что вместо коммунальщиков в квартиры проникают мошенники. Способами оповещения могут быть объявления в лифте и подъезде, в личном кабинете, в соцсетях, по телефону, уточнила она.

Другие эксперты также предложили разработать, например, специальные документы, QR-коды. Говоря о способах стимуляции перехода на новые счётчики, специалисты предложили помимо штрафов рассмотреть возможность введения повышенных тарифов для тех, у кого старые счётчики.