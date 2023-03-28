Деньги за установку умных счётчиков могут взять с населения

Для полноценного учёта энергоресурсов в России необходимо тотальное внедрение так называемых умных счётчиков. Их планируется установить во всех домах, квартирах, нежилых зданиях, в том числе объектах торговли, питания, промышленных и других предприятиях.

Постепенный переход начнётся в 2025 году. Обязанность по установке хотят возложить на ресурсоснабжающие организации, а стоимость этого процесса включат в тарифы ЖКУ. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на доклад Минстроя, направленный в правительство.

В документе говорится, что для этого необходимо "закрепление в качестве основания для превышения предельных индексов изменения размера вносимой потребителями платы за коммунальные услуги учёта в тарифе расходов на приобретение, установку, обслуживание, поверку, замену приборов учёта и систем учёта". Внедрение платы за умные счётчики в тарифы ЖКУ может увеличить суммы платежей более чем на 20%.

Сроки внедрения нововведений, как отмечает издание, будут определены по итогам совместной работы заинтересованных ведомств. В письме Минстроя говорится, что с 2025-го должен начаться переход на умные счётчики в нежилых зданиях, а с 2027-го — в жилых. Как указывает Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения, стоимость перехода может быть достаточно высокой, но есть возможность заложить её в тариф. В предприятиях ЖКХ предполагают, что мера может привести к увеличению прозрачности в сфере начисления платы за жилищно-коммунальные расходы. Людям не придётся самим снимать и подавать показания, что сейчас делается нерегулярно или с ошибками и приводит к финансовым недочётам в этой сфере.

Долги населения за ЖКУ сейчас достигают 800–900 миллиардов рублей. По оценке экспертов, переход на современные технологии учёта в сфере ЖКХ поможет снизить расходы на горячую и холодную воду и тепло на 10%.