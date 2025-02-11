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Регион
11 февраля, 08:48

Мошенники развели актрису Елену Цорн по схеме Ларисы Долиной, отобрав квартиру за 50 млн

SHOT: Мошенники развели актрису Елену Цорн по схеме Долиной, отобрав квартиру

Елена Цорн в сериале «Адвокат-2». Обложка © kino-teatr

Елена Цорн в сериале «Адвокат-2». Обложка © kino-teatr

Российскую актрису Елену Цорн развели по схеме Ларисы Долиной. Артистка осталась без квартиры в центре Москвы за 50 миллионов рублей, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в сентябре Елене Николаевне начали звонить украинские мошенники, которые две недели разводили её на то, чтобы она переписала свою квартиру площадью 48 квадратов на 3-й Фрунзенской улице. Ей предложили подписать договор временной ренты.

В результате документы подписали на 14 миллионов рублей при оценочной стоимости недвижимости в 50 миллионов. В тот же день к Цорн приехал курьер, который забрал у неё 180 тысяч рублей в качестве комиссии за договор. Спустя несколько месяцев актриса поняла, что стала жертвой мошенников.

Елена Цорн снималась в сериале «Карпов», а также в фильмах «Сильва» и «Город Мастеров».

Ларисе Долиной вернут 69 миллионов из похищенных 200 миллионов рублей
Ларисе Долиной вернут 69 миллионов из похищенных 200 миллионов рублей

Ранее по такой же схеме развели певицу Ларису Долину: её несколько месяцев обрабатывали мошенники, в результате чего она продала свою 236-метровую квартиру. Общий ущерб составил около 200 млн рублей. Часть суммы певица перевела аферистам, а часть передала лично 53-летней Анжеле Цырульниковой. Последняя была задержана в Балашихе. СК нашёл её сообщника, у которого была обнаружена банковская карта. Именно на неё Долина перевела 10 миллионов рублей в конце июня. Ещё одним фигурантом стал 43-летний Дмитрий Леонтьев. В результате операции по ликвидации финансовой пирамиды были задержаны четыре человека.

Никита Никонов
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