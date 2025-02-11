Мошенники развели актрису Елену Цорн по схеме Ларисы Долиной, отобрав квартиру за 50 млн

Российскую актрису Елену Цорн развели по схеме Ларисы Долиной. Артистка осталась без квартиры в центре Москвы за 50 миллионов рублей, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в сентябре Елене Николаевне начали звонить украинские мошенники, которые две недели разводили её на то, чтобы она переписала свою квартиру площадью 48 квадратов на 3-й Фрунзенской улице. Ей предложили подписать договор временной ренты.

В результате документы подписали на 14 миллионов рублей при оценочной стоимости недвижимости в 50 миллионов. В тот же день к Цорн приехал курьер, который забрал у неё 180 тысяч рублей в качестве комиссии за договор. Спустя несколько месяцев актриса поняла, что стала жертвой мошенников.