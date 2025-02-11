Мошенники развели актрису Елену Цорн по схеме Ларисы Долиной, отобрав квартиру за 50 млн
SHOT: Мошенники развели актрису Елену Цорн по схеме Долиной, отобрав квартиру
Елена Цорн в сериале «Адвокат-2». Обложка © kino-teatr
Российскую актрису Елену Цорн развели по схеме Ларисы Долиной. Артистка осталась без квартиры в центре Москвы за 50 миллионов рублей, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в сентябре Елене Николаевне начали звонить украинские мошенники, которые две недели разводили её на то, чтобы она переписала свою квартиру площадью 48 квадратов на 3-й Фрунзенской улице. Ей предложили подписать договор временной ренты.
В результате документы подписали на 14 миллионов рублей при оценочной стоимости недвижимости в 50 миллионов. В тот же день к Цорн приехал курьер, который забрал у неё 180 тысяч рублей в качестве комиссии за договор. Спустя несколько месяцев актриса поняла, что стала жертвой мошенников.
Елена Цорн снималась в сериале «Карпов», а также в фильмах «Сильва» и «Город Мастеров».
Ранее по такой же схеме развели певицу Ларису Долину: её несколько месяцев обрабатывали мошенники, в результате чего она продала свою 236-метровую квартиру. Общий ущерб составил около 200 млн рублей. Часть суммы певица перевела аферистам, а часть передала лично 53-летней Анжеле Цырульниковой. Последняя была задержана в Балашихе. СК нашёл её сообщника, у которого была обнаружена банковская карта. Именно на неё Долина перевела 10 миллионов рублей в конце июня. Ещё одним фигурантом стал 43-летний Дмитрий Леонтьев. В результате операции по ликвидации финансовой пирамиды были задержаны четыре человека.