Суд арестовал четвёртого фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной

В СИЗО отправлен ещё один фигурант по делу о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной. Сегодня Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Основа Андрея Дмитриевича сроком на 1 месяц 4 суток.

Напомним, что звезда российской эстрады Лариса Долина стала жертвой масштабной аферы, лишившись не только роскошной московской квартиры, но и 200 миллионов рублей. Крупную сумму денег исполнительница перевела мошенникам, а оставшиеся средства передала лично 53-летней Анжеле Цырульниковой, задержанной в Балашихе. Следствие также вышло на след сообщника, у него обнаружили банковскую карту, на которую Долина перевела 10 миллионов рублей в конце июня. Он, в свою очередь, вовлёк в преступный заговор 43-летнего Дмитрия Леонтьева, арестованного ранее за обеспечение преступной группы средствами связи. В итоге операция по обезвреживанию этой финансовой пирамиды завершилась задержанием четырёх человек, включая злоумышленника, задержанного в Тольятти.