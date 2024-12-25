Задержан четвёртый подозреваемый по делу хищения у Долиной 200 млн руб
Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
В Тольятти полиция задержала 20-летнего местного жителя, который мог быть четвёртым соучастником в хищении денег у певицы Ларисы Долиной. За свои преступные «услуги» подозреваемый получил от организаторов мошеннической схемы 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в столичном МВД.
Ещё один подозреваемый в деле кражи денег у Ларисы Долиной. Видео © ГУ МВД РФ по Москве
«Задержанный нашёл в сети Интернет «подработку», после чего за денежное вознаграждение в 20 тысяч рублей злоумышленник оформил на своё в имя банковскую карту с расчётным счетом в одном из банков и отдал её своим так называемым «работодателям». Впоследствии на данную карту были перечислены похищенные путём обмана денежные средства потерпевшей в размере 4 миллионов 500 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Напомним, Лариса Долина лишилась элитной квартиры в Москве, поверив мошенникам, а заодно и отправила преступникам 200 миллионов рублей. Часть она перевела, а остальное передала наличными 53-летней Анжеле Цырульниковой, которую позже схватили в Балашихе. Также задержан сотрудник склада Wildberries. При обысках у него была обнаружена банковская карта, на которую певица в конце июня перевела 10 млн рублей. Подозреваемый привлёк к участию в преступной схеме другого фигуранта — ранее арестованного 43-летнего Дмитрия Леонтьева. По версии следствия, Леонтьев покупал средства связи и сим-карты для переговоров между членами банды. Всего по делу задержано 4 человека, включая схваченного в Тольятти злоумышленника.