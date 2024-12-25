Задержан четвёртый подозреваемый по делу хищения у Долиной 200 млн руб

В Тольятти полиция задержала 20-летнего местного жителя, который мог быть четвёртым соучастником в хищении денег у певицы Ларисы Долиной. За свои преступные «услуги» подозреваемый получил от организаторов мошеннической схемы 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в столичном МВД.

«Задержанный нашёл в сети Интернет «подработку», после чего за денежное вознаграждение в 20 тысяч рублей злоумышленник оформил на своё в имя банковскую карту с расчётным счетом в одном из банков и отдал её своим так называемым «работодателям». Впоследствии на данную карту были перечислены похищенные путём обмана денежные средства потерпевшей в размере 4 миллионов 500 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.