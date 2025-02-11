Задержаны мошенники, укравшие у 71-летней пенсионерки из Самары 421 млн рублей

Полицейские задержали подозреваемых в краже 421 миллиона рублей у экс-главы Корпорации развития Самарской области. 71-летняя Ольга Серова отправила мошенникам деньги под предлогом защиты средств от перевода для нужд ВСУ.

Задержаны подозреваемые в краже у жительницы Самары денежных средств на 421 миллион рублей. Видео © Telegram / Ирина Волк

Из публикации в телеграм-канале официального представителя МВД Ирины Волк следует, что пенсионерке поступил телефонный звонок якобы от сотрудников правоохранительных и контролирующих органов. Женщину предупредили о «попытках несанкционированного перевода средств с её банковского счёта для финансирования ВСУ». В ходе беседы мошенники убедили Серову обналичить средства и передать курьерам для внесения на якобы безопасный счёт. Послушавшись, пенсионерка в течение нескольких дней снимала деньги со вкладов, после чего переводила их злоумышленникам. Общая сумма ущерба составила свыше 421 миллиона рублей.

Оперативники опросили очевидцев, а также изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения и записи телефонных разговоров потерпевшей. В результате был задержан ранее судимый за вымогательство 22-летнего житель Саратова. В Самаре он арендовал дом, где проживали его сообщники, а также хранились похищенные деньги. Во время обысков правоохранители изъяли телефон, через который мошенники общались с Серовой, а также 600 тысяч рублей и 300 долларов.

Также полиция задержала второго подозреваемого — 40-летнего владельца квартиры в Солнечногорске Московской области. Полицейские изъяли у него 1,8 млн рублей, телефон и автомобиль, который мужчина, предположительно, приобрёл за похищенные деньги. В доме ещё одного из подозреваемых были найдены 860 тысяч рублей. Ещё 600 тысяч рублей, как сообщается, могли быть потрачены на погашение ипотечной задолженности. Во время допроса подозреваемые заявили, что криминальную подработку они нашли через мессенджер.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст 159 УК РФ). Установление других подозреваемых продолжается.