Откуда у самарской пенсионерки Ольги Серовой сотни миллионов, которые достались мошенникам с Украины В последнее время помощницу экс-губернатора Самарской области, 69-летнюю Ольгу Серову, преследуют тяжёлые утраты: сначала она потеряла сына, а теперь мошенники похитили у неё почти полмиллиарда. Как она живёт и где могла заработать такие деньги. 22 января, 13:18 Экс-глава Корпорации развития Самарской области Ольга Серова. Коллаж © Life.ru. Обложка © volga.news, © Shutterstock / FOTODOM / Yta23, Waldemarus

Как обокрали пенсионерку Ольгу Серову

Вчера стало известно, что телефонные мошенники развели на 430 миллионов рублей пенсионерку из Самары. Это рекордная сумма. По данным Telegram-канала SHOT, 69-летняя Ольга Серова пришла в крупный банк, где у неё лежали накопления, и сняла их. Речь о 350 миллионах в рублях и 800 тысячах долларов. Все снятые деньги она якобы передала сообщникам телефонных мошенников.

Есть сведения, что сотрудники банка несколько дней пытались отговорить пенсионерку, но не смогли. По другой информации, обманутая женщина наведывалась не в один, а в два банка. В первом ей якобы выдали накопления без вопросов, а вот во втором забили тревогу и вызвали полицию. То есть ущерб мог быть ещё выше.

Корреспонденты SHOT связались с Серовой, но она отказалась раскрыть детали, объяснив это тем, что не хочет предавать произошедшее огласке.

Ольга Серова. Фото © volga.news

Как Ольга Серова заработала свои деньги

Ольга Серова — не простая пенсионерка. В 2001–2005 годах она работала главой «Самарских городских электрических сетей» (СГЭС), потом этот пост занимал на протяжении восьми лет её сын.

Упомянутая коммунальная организация известна тем, что у неё в аренде за 12 миллионов рублей в год оказался огромный имущественный комплекс. Прокуратура недавно потребовала изъять его в пользу города. Нюанс: последний раз цена аренды и порядок индексации были определены в далёком 2011 году, когда «Сетями» управлял сын Ольги Серовой.

Губернатор Николай Меркушкин посередине. Справа выглядывает Ольга Серова. 2013 год. Фото © volga.news

В 2008–2015 годах Серова возглавляла Корпорацию развития Самарской области, чистые активы этого предприятия составляют 6 миллиардов рублей. Примерно в этот же период она была членом совета директоров самарской страховой компании «Астро-Волга» и советником экс-губернатора региона Владимира Артякова.

Вероятно, она верой и правдой служила и следующему главе региона. Так, Life.ru нашёл ещё общие фото с Николаем Меркушкиным, чьему сыну сейчас грозит до 10 лет тюрьмы за дачу взятки.

Также в послужном списке Серовой есть посты директора по тарифной политике в «Самарской межрегиональной управляющей энергетической компании» и замдиректора в Федеральном агентстве по строительству и ЖКХ.

Как живёт семья экс-чиновницы Серовой

Не исключено, что на счетах пенсионерки могли находиться деньги членов семьи. Муж Ольги Серовой почти тридцать лет числился владельцем фирмы «Аптека 241», которая вопреки названию занимается не фармацевтическим бизнесом, а сдачей помещений в аренду. Например, сдаёт медлабораториям пристройку к жилому дому на улице Ново-Садовой в Самаре. После начала спецоперации этот бизнес сменил форму организации с ООО на ЗАО и таким образом скрыл собственников.

Также известно, что у супруга Серовой был дорогой автопарк: «мерседес», «лексус», «порше» и «лендровер». Эти машины он страховал в компании, где директором работала его жена.

Сын Ольги Серовой занимал вслед за нею пост главы СГЭС, владел 19% акций в компании «Самарагорэнергосбыт». Чистая прибыль там достигает миллиарда рублей, а одним из топ-менеджеров был полный тёзка близкого родственника экс-губернатора Артякова. Сын Серовой скончался молодым, в 2015 году. Кто унаследовал его долю, непонятно, собственники предприятия с тех пор скрыты.

Чем владела Ольга Серова

Ещё одним источником богатства Ольги Серовой могли быть выплаты в банках от крупных депозитов. Ежегодная сумма выплат могла составлять несколько десятков миллионов рублей. Судя по всему, она лишилась какой-то части этих денег. Впрочем, часть она успела выгодно вложить в недвижимость.

Согласно данным Росреестра, в 2022 году полная тёзка Ольги Серовой обзавелась двумя смежными квартирами и парой машино-мест в премиальном жилом комплексе Prima на западе Москвы. Такая недвижимость могла обойтись в сотню миллионов рублей. И цена оправданна: территория закрытая и охраняется, кругом камеры, рядом МГУ, МГИМО, Воробьёвы горы и Москва-река. Возможно, эта покупка была лишь инвестицией, чтобы сохранить накопления.

ЖК Prima. Фото © domclick

Ольга Серова и её муж попали в пресловутую базу «Покинувшие РФ». Якобы они в марте 2022 года улетели в Израиль. Как бы то ни было, точно можно говорить, что полной тёзке Серовой недавно был присвоен номер налогоплательщика в Казахстане. Эта информация есть в казахстанских реестрах.

Авторы Пётр Егоров