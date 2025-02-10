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Регион
10 февраля, 15:54

«Она зомбирована»: На видео попало, как таксист спас пенсионерку от мошенников в Петербурге

В Петербурге таксист спас пожилую пассажирку от мошенников

В Санкт-Петербурге таксист спас пенсионерку от мошенников. Он отказался вести её в банк и созвал всех соседей бабушки, что бы те передали «зомбированную» женщину родственникам. Об этом сообщает 78.ru.

Таксист спас пенсионерку от мошенников. Видео © Telegram / 78 | НОВОСТИ

Как стало известно, такси для бабушки вызвал незнакомец — она не знала ни номера, ни марки авто. Пожилая петербурженка ехала в банк и в течение всей поездки общалась по телефону. Водитель по имени Акмал, слушая её разговор, понял, что кто-то пытается её надурить.

Размещённая внутри такси камера, зафиксировала произошедшее. На записи видно, как мужчина сообщает пассажирке о том, что с ней разговаривают мошенники. После этого петербурженка уточняет у своего собеседника по телефону, следует ли ей возвращаться домой. Из беседы становится ясно, что злоумышленник настаивает на том, чтобы пенсионерка вышла из машины. В ответ на это таксист начинает звать прохожих, знакомых с женщиной. На помощь пришёл сосед пенсионерки и председатель ТСЖ, которые забрали её и пообещали связаться с родными.

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Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему для обмана пенсионеров. Пожилым людям предлагают обновить банковскую карту, после чего мошенники снимают с неё все деньги и сбережения.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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