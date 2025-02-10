Адвокат дал совет тем, на кого оформили кредит мошенники

«Текущая эффективность проверки банками своих клиентов действительно оставляет желать лучшего, что в первую очередь связано с несовершенством методов и подходов к проверке», — приводит комментарий юриста агентство «Прайм».

Горьков также отметил, что в России пока отсутствуют практики привлечения банков к ответственности в подобных случаях. Он рекомендовал незамедлительно обращаться в службу безопасности финорганизации и к юристу, если гражданин узнал, что на него был оформлен кредит без его ведома.